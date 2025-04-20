Патриарх Кирилл назвал Воскресение Христово основанием веры и надежды

Он поздравил верующих.фото: patriarchia.ru/Олег ВаровВоскресение Христово остается крепким основанием веры и надежды, говорится в пасхальном обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном 19 апреля на сайте патриархии.
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