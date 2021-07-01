Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова объяснила, зачем включать США в минский процесс

Министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова прокомментировала призыв властей республик Донбасса присоединить США к «Нормандскому саммиту» - 01:25 Об участии США в переговорах ТКГ; - 06:20 Одобрила ли российская сторона данную инициативу? - 09:05 Как киевские власти блокируют все инициативы ДНР; - 13:45 Минский процесс: жив или мертв? - 20:10 Как в ДНР оценивают желание Киева перенести из Минска площадку для переговоров по Донбассу? - 22:45 Закон об отрядах территориальной обороны на Украине: с чем связана такая «милитаризация» населения? - 32:50 О гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса.