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Газета «Культура»

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В Москве в четвертый раз пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК

В Москве в четвертый раз пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК

В Москве со 2 по 11 августа пройдет IV фестиваль актуального научного кино ФАНК. Самые яркие научные фильмы в рамках фестиваля можно будет посмотреть в киноцентре «Октябрь», а также в павильоне «Атом» на ВДНХ и в культурном центре «Зотов».

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