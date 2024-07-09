В Москве в четвертый раз пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК

В Москве со 2 по 11 августа пройдет IV фестиваль актуального научного кино ФАНК. Самые яркие научные фильмы в рамках фестиваля можно будет посмотреть в киноцентре «Октябрь», а также в павильоне «Атом» на ВДНХ и в культурном центре «Зотов».