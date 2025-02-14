📹❗️Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по бетонному саркофагу, который покрывает печально известный 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС.
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📹❗️Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по бетонному саркофагу, который покрывает печально известный 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС.