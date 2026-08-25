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Бадяга — она спасает тебя от синяков, а ты даже не знаешь, что это не растение

Бадяга — она спасает тебя от синяков, а ты даже не знаешь, что это не растение

Бадяга (или бодяга, что тоже правильно) — это известное многим поколениям средство от синяков. Переоценить значение этого медицинского средства против гематом сложно, ведь большинство из нас хотя бы раз в жизни были ему обязаны за быстрое возвращение респектабельного вида.

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