Бадяга (или бодяга, что тоже правильно) — это известное многим поколениям средство от синяков. Переоценить значение этого медицинского средства против гематом сложно, ведь большинство из нас хотя бы раз в жизни были ему обязаны за быстрое возвращение респектабельного вида.
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