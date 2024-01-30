В Эстонии заявили, что ЕС нужно собрать треть от обещанных Киеву 1 млн снарядов

Страны Евросоюза должны собрать еще около трети от 1 миллиона артиллерийских снарядов, которыми блок обещал обеспечить Киев в течение 2023 года, сообщил Bloomberg заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
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