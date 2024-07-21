Мишустин: Мастер-планирование является основой строительства новых городов

Мастер-план является основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Магадан и встречи с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.
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