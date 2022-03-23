Вышли досрочно: В московском зоопарке раньше положенного проснулись медведи

В московском зоопарке досрочно вышли из спячки бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин. Они залегли в берлогу в начале декабря и должны были пробудиться к апрелю, но из-за резкого потепления и яркого солнца прервали зимнюю спячку раньше.