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Вышли досрочно: В московском зоопарке раньше положенного проснулись медведи

Вышли досрочно: В московском зоопарке раньше положенного проснулись медведи

В московском зоопарке досрочно вышли из спячки бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин. Они залегли в берлогу в начале декабря и должны были пробудиться к апрелю, но из-за резкого потепления и яркого солнца прервали зимнюю спячку раньше.

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