Кармическая связь в паре: расчет по дате рождения

Возможно, в вашей паре есть общие кармические задания, которые вам предстоит выполнить вместе. Кармическая связь в отношениях принято называть особое духовное взаимодействие между людьми, основанное на их предыдущих жизнях и кармических долгах.
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