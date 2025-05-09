Александр Коноплев: «Если боец «верховой», от него остаются четыре трубчатые косточки»

Действительно ли поисковое движение СССР зародилось в Татарстане? Почему с останками солдат нельзя работать «под лопату»? Как поисковикам помогает ДНК-экспертиза? Будет ли у Казани свой музейный макет легендарного бомбардировщика Пе-2? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал председатель совета РОМО «Объединение «Отечество» Александр Коноплев.