Александр Коноплев: «Если боец «верховой», от него остаются четыре трубчатые косточки»

Действительно ли поисковое движение СССР зародилось в Татарстане? Почему с останками солдат нельзя работать «под лопату»? Как поисковикам помогает ДНК-экспертиза? Будет ли у Казани свой музейный макет легендарного бомбардировщика Пе-2? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал председатель совета РОМО «Объединение «Отечество» Александр Коноплев.
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