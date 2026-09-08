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Царьград

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Сергей Собянин открыл новую школу на 2100 мест в Внуково

Сергей Собянин открыл новую школу на 2100 мест в Внуково

В московском районе Внуково открылась новая школа на 2100 мест, ставшая частью школы № 1788. Проект финансировался инвестором, который передал здание в систему образования Москвы.

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