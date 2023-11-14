Республиканская информационно-образовательная акция ´Беларусь - энергоэффективная страна´ В этот день в странах, принимающих участие в данной инициативе, проходят мероприятия, главной задачей которых является информирование населения о важности эффективного использования энергоресурсов, о способах энергосбережения и существующих возможностях исполь .
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