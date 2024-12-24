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После оперативного вмешательства Генпрокуратуры РФ скандальная фетва о многожёнстве отозвана

После оперативного вмешательства Генпрокуратуры РФ скандальная фетва о многожёнстве отозвана

17-18 декабря по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина (Гайнутдинов; председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России, главный имам-хатыб Московской Соборной мечети, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, генеральный секретарь Международного мусульманского форума, член Президиума Евразийского исламского совета с штаб-квартирой в Стамбуле, действительный член Высшего совета Всемирной исламской лиги, учреждённой и финансируемой саудитами) прошло заключительное в 2024 году заседание Совета улемов ДУМ РФ.

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