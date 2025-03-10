СК попросит суд об аресте Митрошиной

t.me/Столичный СК Следственные органы 10 марта намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде лишения свободы для блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег в особо крупном размере.
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