Утверждены новые меры по укреплению энергетической безопасности Молдовы

Решения Национального агентства регулирования энергетики об отзыве лицензий за несоблюдение требований в деятельности по транспортировке природного газа и страховании запасами природного газа не могут быть приостановлены.
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