«Озабоченных миллионами завезли»: «горячий кавалер» при помощи пистолета пытался добиться секса от жительницы Подмосковья

Телеканал "78" Молчаливый насильник-неудачник стал в итоге не только фигурантом уголовного дела, но и «мерцающим мигрантом» - информация о том, что он «иностранный специалист», в какой-то момент исчезла.
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А чурбанов надо кастрировать при пересечении границы
Наши ЗЭКи этой твари покажут, как наказывать надо насильников! В зонах законы иной раз более справедливы, чем у наших судей!
Преступления совершено и преступник задержан,а почему бы не называть конкретно ФИО, национальность и т.д.?Что за тайна такая,или секрет государственной важности.
Странно, что женщину не арестовали, как виноватую. Обычно "незаменимых" гладят по головке и отпускают хоть он гаубицу с собой таскай. Виноваты всегда русские, а тут, надо же, наоборот))). Медведь что ли где-то сдох?)