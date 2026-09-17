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«Озабоченных миллионами завезли»: «горячий кавалер» при помощи пистолета пытался добиться секса от жительницы Подмосковья

«Озабоченных миллионами завезли»: «горячий кавалер» при помощи пистолета пытался добиться секса от жительницы Подмосковья

Телеканал "78" Молчаливый насильник-неудачник стал в итоге не только фигурантом уголовного дела, но и «мерцающим мигрантом» - информация о том, что он «иностранный специалист», в какой-то момент исчезла.

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Людмила Свириденко

Странно, что женщину не арестовали, как виноватую. Обычно "незаменимых"  гладят по головке и отпускают хоть он гаубицу с собой таскай. Виноваты всегда русские, а тут, надо же, наоборот))). Медведь что ли где-то сдох?)