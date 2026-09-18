Ловчев о пенсии: «Около 90 тысяч набегает. «Спартак» приплачивает, плюс заработок с телевидения. ЖКУ, налоги, бензин – все это сжирает много денег. Жаловаться не приходится, живу нормально»

Бывший игрок « Спартака » Евгений Ловчев рассказал, какая у него пенсия. – Если не секрет, какая у вас пенсия? – Начиналась с 28 тысяч, сейчас – порядка 40 тысяч.
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