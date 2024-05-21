В Белом доме заявили о наличии у Израиля запасов бомб большой мощности

Пауза в поставках Израилю бомб большой мощности сохраняется. Однако у израильских военных есть запасы подобных вооружений, указал на это координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.
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