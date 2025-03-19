Массовые убийства в Сирии: о роли Турции умалчивать всё сложнее

Организаторы военных преступлений – закадычные друзья турецких политиков Начиная с 6 марта, жертвами массовых расправ в прибрежных сирийских провинциях Тартус и Латакия, вероятно, стали тысячи человек, причём, согласно выводам многих наблюдателей, значительная часть жертв – дело рук поддерживаемых Турцией радикальных группировок из числа местных «туркоманов», а также уроженцев Центральной Азии и Синьцзяна и их главарей.