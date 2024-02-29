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Вечерний Новосибирск

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Хирург Енокян из Новосибирска рассказал о спасении бойцов на СВО

Хирург Енокян из Новосибирска рассказал о спасении бойцов на СВО

Студенты-медики встретились с хирургом, старшим лейтенантом медицинской службы Феликсом Енокяном. Уже больше года он служит начальником медицинской службы танкового полка в госпитале, который расположен в зоне проведения СВО.

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