Хирург Енокян из Новосибирска рассказал о спасении бойцов на СВО

Студенты-медики встретились с хирургом, старшим лейтенантом медицинской службы Феликсом Енокяном. Уже больше года он служит начальником медицинской службы танкового полка в госпитале, который расположен в зоне проведения СВО.
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