В Барнауле за 600 млн рублей продают торгово-выставочный комплекс "Республика"

Торги пройдут 27 августа в формате голландского аукциона В Барнауле на торги выставили торгово-выставочный комплекс (ТВК) "Республика", расположенный на проспекте Космонавтов, 6г, сообщает Российский аукционный дом (РАД).
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