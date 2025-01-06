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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клаудио Раньери: «После неудачной первой части сезона «Рома» должна доказать, что свет в конце туннеля есть»

Тренер римлян высказался после матча Серии А с «Лацио» (2:0). В последних 4 играх, включая Кубок Италии, «Рома» одержала три победы и один раз сыграла вничью.

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