Мужчина погиб в аварии на трассе «Сибирь» в Иркутской области

Автоавария произошла на 1696 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе. Вечером 30 ноября 25-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением и врезался в отечественную легковушку ВАЗ 2106.
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