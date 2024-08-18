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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
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Times: премьер Великобритании Стармер поручил продумать план более широкой поддержки Украины

Times: премьер Великобритании Стармер поручил продумать план более широкой поддержки Украины

По заявлению политика, поддержка Украины будет носить всеобъемлющий характер.Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности страны продумать план по расширению поддержки Украины.

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