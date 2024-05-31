НАТО отказалась воевать с Россией. У Зеленского началась истерика

Владимир Зеленский упрекнул страны НАТО в нежелании вступать в прямые боевые действия с Россией. "Какие проблемы с участием стран НАТО в этом конфликте? Нет никаких проблем", — запальчиво заявил Зеленский в интервью New York Times.
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