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НАТО отказалась воевать с Россией. У Зеленского началась истерика

НАТО отказалась воевать с Россией. У Зеленского началась истерика

Владимир Зеленский упрекнул страны НАТО в нежелании вступать в прямые боевые действия с Россией. "Какие проблемы с участием стран НАТО в этом конфликте? Нет никаких проблем", — запальчиво заявил Зеленский в интервью New York Times.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Пусть эстохи помогут. Вон один кариес уже хочет Россию на колени поставить.....и все-таки,злоба их сожрет изнутри😉
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