Безбилетница ползком добралась до самолёта в Сербии и чуть не улетела на Мальту

Безбилетница попыталась проникнуть на авиарейс Белград – Мальта в аэропорту сербской столицы. Преодолеть ограждения системы безопасности и пункт автоматизированного паспортного контроля женщине удалось ползком.
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