Более 100 юных братчан участвовали в фестивале от Движения Первых

Фестиваль, организованный местным отделением Движения Первых на территории школы №3 в Братске, стал настоящим праздником для более 100 участников: активистов, членов общественных организаций и первичных отделений.
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