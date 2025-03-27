«Холоп», «Супергерои» и «Нюрнберг»: Минпросвещения составило перечень фильмов, рекомендуемых для школьников.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Холоп», «Супергерои» и «Нюрнберг»: Минпросвещения составило перечень фильмов, рекомендуемых для школьников.