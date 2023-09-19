Было это не то, чтобы давно, но не вчера. Выяснили люди, что подо льдами арктическими сокровища несметные таяться.
Сказ о том, как американцы русских в Арктике подвинуть решили
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Ошибки в тексте обесценивают вроде бы умную статью. Да разберитесь вы, наконец, где ТСЯ, а где ТЬСЯ! Хоть в самом последнем слове ума хватило написать правильно.
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14 час.
Aнатолий Райков
Везде по миру свой нос суют,а потом на всю вселенную орут,что им угрожают.Просто напросто,не суйтесь везде со своей дерьмократией.А свои зелёные фантики,на пользу пустите. https://youtu.be/bsqEgX4pnP0
Арктическая экспедиция (юмор)
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13 час.
И
Иринушка
Тушка с нерусским именем, сказки русские читай.....
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9 час.
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