Президент Владимир Путин на встрече с экипажем "Архангельска" заявил, что Европа, включая бывшего премьер-министра Великобритании Джонсона, подстрекает Украину к конфронтации, в то время как Россия стремится к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке.