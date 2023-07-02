Военное обозрение

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«Следуя запросам клиентов»: Израиль разработал новые дроны-камикадзе

«Следуя запросам клиентов»: Израиль разработал новые дроны-камикадзе

Израиль считается ведущей в мире площадкой в области создания барражирующих боеприпасов. Основные компании, работающие в этом сегменте, - это uVision с семейством дронов-камикадзе Hero и IAI с Нarop.

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