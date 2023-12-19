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Китай

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27-е заседание Китайско-Российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоялось в Пекине

27-е заседание Китайско-Российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоялось в Пекине

18 декабря, Пекин. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сопредседательствуют на 27-м заседании Китайско-Российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

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