В подполье сообщили об ударе ВСУ по дому в Кривом Роге ради «трагедии»

Боевики ударили по жилому дому в Кривом Роге вечером в среду, чтобы создать новую трагедию, передает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который опирается на сведения от своих коллег на месте.
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