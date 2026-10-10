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Калужские новости

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В Калуге стартовал матч «Калуга» – «Машук-КМВ»: составы команд

В Калуге стартовал матч «Калуга» – «Машук-КМВ»: составы команд

Матч проходит на стадионе «Спутник» в Калуге, состав хозяев: Ещенко, Шевченко, Далиев, Кротов, Коновалов, Макаренко, Муминов, Кузинов, Шерстобитов, Сычев, Бахарев.

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