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Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Он поблагодарил за помощь обычных граждан и тех, кто «находился в высоких кабинетах»Предприниматель Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», сообщил, что проблема с нехваткой боеприпасов у частной военной компании уже решена.

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