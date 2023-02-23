Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Он поблагодарил за помощь обычных граждан и тех, кто «находился в высоких кабинетах»Предприниматель Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», сообщил, что проблема с нехваткой боеприпасов у частной военной компании уже решена.