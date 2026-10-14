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Царьград

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Военный водитель раскрыл тактику защиты от дронов ВСУ: «Чем медленнее, тем лучше»

Военный водитель раскрыл тактику защиты от дронов ВСУ: «Чем медленнее, тем лучше»

Как уйти от атаки дрона на автомобиле: совет военного водителя.Герой СВО с позывным Медведь рассказал RT, как уберечься от атак украинских дронов за рулём.

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