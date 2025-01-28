В южноуральском Троицке депутата задержали за взятку

Члена Собрания депутатов Троицка подозревают в получении взятки в крупном размере. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении директора МУП «Троицкий банно-прачечный комбинат», депутата городского парламента возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки в крупном размере.