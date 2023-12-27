Пассажиропоток Пулково вырастет в новогодние праздники почти на 50%

Международный пассажиропоток аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ожидает значительный рост на 46% в предстоящие новогодние праздники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно прогнозам аэропорта и службы Ozon Travel.
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