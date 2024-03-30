На Paramount+ вышел сериал "Джентльмен в Москве" с Юэном Макгрегором

На сервисе Paramount+ начался показ костюмной драмы "Джентльмен в Москве". Это экранизация одноименного романа про вымышленного русского графа (его играет Юэн Макгрегор), которого революционный трибунал приговаривает к пожизненному заключению в стенах гостиницы "Метрополь".