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Найти и обезвредить: 7 дурнопахнущих мест в доме, о которых мы порой не догадываемся

Найти и обезвредить: 7 дурнопахнущих мест в доме, о которых мы порой не догадываемся

Часто когда мы приходим в чьё-то жилище, мы чувствуем особенный специфический запах в нем. Если представить, что мы находимся в самых доверительных отношениях с хозяином данного жилья с ароматом, то когда мы спросим у него, чем пахнет в его доме, он крайне удивится, даже изумится, и скажет, что абсолютно ничем (тайно затаив мысль, что у вас, судя по всему, изменения обоняния после перенесенного коронавируса).

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