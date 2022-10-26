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Кирби: США хотят сохранить стратегическое партнерство с Саудовской Аравией

Кирби: США хотят сохранить стратегическое партнерство с Саудовской Аравией

США не обсуждают возможность отказа от стратегического партнерства с Саудовской Аравией. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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