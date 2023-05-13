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РИА Новости: в Twitter осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок к миру не помогать оружием РФ

РИА Новости: в Twitter осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок к миру не помогать оружием РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок подверглась критике в Twitter после заявления о поставках третьими странами оружия и товаров военного назначения для России, утверждая, что такие действия приравниваются к поддержке России в конфликте на Украине.

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