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«ВМ»: Ближневосточный конфликт не приведет к сокращению поставок США для Украины

В беседе с «Вечерняя Москва» эксперты Сергей Марков и Андрей Кортунов высказали свое мнение по вопросу, как палестино-израильский конфликт повлияет на помощь США и стран Запада, которую они предоставляют Украине, будет ли она сокращаться или поставки вооружения будут продолжены.

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