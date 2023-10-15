«ВМ»: Ближневосточный конфликт не приведет к сокращению поставок США для Украины

В беседе с «Вечерняя Москва» эксперты Сергей Марков и Андрей Кортунов высказали свое мнение по вопросу, как палестино-израильский конфликт повлияет на помощь США и стран Запада, которую они предоставляют Украине, будет ли она сокращаться или поставки вооружения будут продолжены.