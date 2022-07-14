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Федотов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы к общественному мнению прислушались. Не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах»

Владимир Федотов не поддержал решение ввести в РПЛ паспорт болельщика. – Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались.

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