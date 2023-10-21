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«Ъ»: США заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями

«Ъ»: США заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты Америки в рамках непосредственного контакта с официальными лицами Российской Федерации обозначили свою готовность к возобновлению с Москвой диалога по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

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