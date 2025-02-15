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  • Игорь Рябин
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«Зосима» заговорит с россиянами уже к лету: новый мессенджер с широкими возможностями не только для общения, но и с православной тематикой

«Зосима» заговорит с россиянами уже к лету: новый мессенджер с широкими возможностями не только для общения, но и с православной тематикой

«Зосима» заговорит с россиянами уже к лету: новый мессенджер с широкими возможностями не только для общения, но и с православной тематикой Ольга БезродняяНовый православный мессенджер под названием «Зосима» уже готовы запустить в действие к лету 2025 года.

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