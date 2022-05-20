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iPhone SE заметно подешевел в России

iPhone SE заметно подешевел в России

iPhone SE 2020 стартовал в России с ценой 40 000 рублей за версию с 64 ГБ флеш-памяти, а вариант со 128 ГБ флеш-памяти предлагался за 45 000 рублей.

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