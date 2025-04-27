Холод наступит, когда его уже не ждут: начало майских праздников попало в период мартовского холода – прогноз синоптика Вильфанд Ольга БезродняяПо данным синоптика Романа Вильфанда, начало майских праздников в центральной части России пройдут в период холода.
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