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День местного самоуправления в России

День местного самоуправления в России

День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. Памятный день был введен указом президента РФ Владимира Путина 10 июня 2012 года в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.

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