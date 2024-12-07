Бывший заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и глава ГУП «Торговый дом „Втормет“» Максим Солдатов стали фигурантами дела о мародерстве.
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